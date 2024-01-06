Зак Лавин впервые с 2018 года начал матч со скамейки запасных

Сегодня, 6 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 104:91.

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин в общей сложности провёл на площадке 30 минут, набрав суммарно 15 очков (6 из 11 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые), пять подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+4».

Примечательно, что Лавин впервые с 2018 года начал встречу в качестве запасного игрока. Отметим, что баскетболист в последнее время фигурировал в слухах по поводу возможного обмена из «Буллз». Сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» интересен Лавин.