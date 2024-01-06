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Зак Лавин впервые с 2018 года начал матч со скамейки запасных

Зак Лавин впервые с 2018 года начал матч со скамейки запасных
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Сегодня, 6 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 104:91.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин в общей сложности провёл на площадке 30 минут, набрав суммарно 15 очков (6 из 11 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые), пять подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+4».

Примечательно, что Лавин впервые с 2018 года начал встречу в качестве запасного игрока. Отметим, что баскетболист в последнее время фигурировал в слухах по поводу возможного обмена из «Буллз». Сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» интересен Лавин.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 91
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Уайт - 22, Дерозан - 17, Лавин - 15, Досунму - 12, Вучевич - 11, Терри - 8, Драммонд - 7, Картер - 7, Тэйлор - 5, Филлипс
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 28, Розир - 15, Мартин - 13, Смит - 10, Миллер - 9, Смит - 6, Ричардс - 4, Менса - 4, Тор - 2, Букнайт, Макгауэнс, Вашингтон
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