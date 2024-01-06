Пол Джордж и Расселл Уэстбрук синхронно показали жест покачивания ребёнка

Сегодня, 6 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 111:95 в пользу гостей.

В концовке второй четверти лёгкий форвард, один из лидеров «Клипперс» Пол Джордж набрал два очка со средней линии через разыгрывающего «Нью-Орлеана» Хосе Альворадо. После этого «Пеликанс» взяли тайм-аут, а Джордж с Расселлом Уэстбруком синхронно показали жест покачивания ребёнка.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Джордж завершил встречу с 24 набранными очками, семью подборами и одной результативной передачей. На счету Уэстбрука восемь набранных очков, пять результативных передач и столько же подборов со скамейки запасных.