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Пол Джордж и Расселл Уэстбрук синхронно показали жест покачивания ребёнка

Пол Джордж и Расселл Уэстбрук синхронно показали жест покачивания ребёнка
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Сегодня, 6 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 111:95 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке второй четверти лёгкий форвард, один из лидеров «Клипперс» Пол Джордж набрал два очка со средней линии через разыгрывающего «Нью-Орлеана» Хосе Альворадо. После этого «Пеликанс» взяли тайм-аут, а Джордж с Расселлом Уэстбруком синхронно показали жест покачивания ребёнка.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Джордж завершил встречу с 24 набранными очками, семью подборами и одной результативной передачей. На счету Уэстбрука восемь набранных очков, пять результативных передач и столько же подборов со скамейки запасных.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
95 : 111
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 13, Хоукинс - 13, Уильямсон - 12, Макколлум - 12, Ингрэм - 12, Джонс - 9, Маршалл - 9, Нэнс - 7, Мёрфи - 3, Дэниэлс - 2, Альварадо - 2, Зеллер - 1, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Леонард - 19, Зубац - 15, Пауэлл - 13, Уэстбрук - 8, Харден - 8, Мэнн - 8, Пламли - 8, Коффи - 4, Бостон - 2, Тайс - 2, Хиланд, Такер, Браун
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