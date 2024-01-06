Джоэл Эмбиид повторил достижение Уилта Чемберлена и Карима Абдул-Джаббара

Центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 92:128.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 30 очков (10 из 23 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые), 10 подборов, три результативные передачи и три блок-шота. Показатель «плюс-минус» 29-летнего баскетболиста составил «-29».

Таким образом, Эмбиид стал третьим игроком в истории НБА, которому на протяжении 15 матчей подряд удавалось набирать как минимум 30 очков и 10 подборов. Ранее это удавалось легендарным центровым Уилту Чемберлену и Кариму Абдул-Джаббару.