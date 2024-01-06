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Джоэл Эмбиид повторил достижение Уилта Чемберлена и Карима Абдул-Джаббара

Джоэл Эмбиид повторил достижение Уилта Чемберлена и Карима Абдул-Джаббара
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Центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 92:128.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 30 очков (10 из 23 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые), 10 подборов, три результативные передачи и три блок-шота. Показатель «плюс-минус» 29-летнего баскетболиста составил «-29».

Таким образом, Эмбиид стал третьим игроком в истории НБА, которому на протяжении 15 матчей подряд удавалось набирать как минимум 30 очков и 10 подборов. Ранее это удавалось легендарным центровым Уилту Чемберлену и Кариму Абдул-Джаббару.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
92 : 128
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Макси - 27, Убре - 15, Рид - 6, Харрис - 5, Спрингер - 3, Бамба - 2, Беверли - 2, Хаус - 2, Мартин, Моррис, Батюм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Гримс - 19, Хартенштайн - 17, Макбрайд - 15, Дивинченцо - 14, Ануноби - 11, Харт - 10, Рэндл - 8, Ачиува - 5, Флинн, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу, Гибсон
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