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Паоло Банкеро впервые за свою карьеру оформил трипл-дабл

Паоло Банкеро впервые за свою карьеру оформил трипл-дабл
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Банкеро в общей сложности провёл на площадке 41 минуту, набрав суммарно 32 очка (8 из 21 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), 11 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+2». Примечательно, что это первый за карьеру Банкеро оформленный трипл-дабл.

Отметим, что 21-летний баскетболист был выбран на драфте 2022 года «Орландо» под общим первым номером. Действующий контракт Банкеро рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция клуба на $ 15,33 млн). Летом 2026 года игрок предварительно может стать ограниченно свободным агентом.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 122
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Портер - 22, Маррей - 20, Гордон - 16, Джексон - 11, Браун - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Уотсон - 4, Ки - 3, Ннаджи - 3, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Хафф
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Саггс - 27, Энтони - 23, Вагнер - 19, Хьюстан - 8, Куин - 5, Скофилд - 5, Океке - 3, Блэк
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