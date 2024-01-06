Паоло Банкеро впервые за свою карьеру оформил трипл-дабл

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:120.

Банкеро в общей сложности провёл на площадке 41 минуту, набрав суммарно 32 очка (8 из 21 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), 11 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+2». Примечательно, что это первый за карьеру Банкеро оформленный трипл-дабл.

Отметим, что 21-летний баскетболист был выбран на драфте 2022 года «Орландо» под общим первым номером. Действующий контракт Банкеро рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция клуба на $ 15,33 млн). Летом 2026 года игрок предварительно может стать ограниченно свободным агентом.