Сегодня, 6 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 6 января:
«Индиана Пэйсерс» – «Атланта Хоукс» — 150: 116;
«Бостон Селтикс» – «Юта Джаз» — 126: 97;
«Бруклин Нетс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 124: 115;
«Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Йорк Никс» — 92: 128;
«Кливленд Кавальерс» – «Вашингтон Уизардс» — 114: 90;
«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 95: 122;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 95: 111;
«Чикаго Буллз» – «Шарлотт Хорнетс» — 104: 91;
«Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 139: 103;
«Денвер Наггетс» – «Орландо Мэджик» — 120: 122;
«Финикс Санз» – «Майами Хит» — 113: 97;
«Сакраменто Кингз» – «Торонто Рэпторс» — 135:130;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Детройт Пистонс» — 113:109;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» — 113:124.
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