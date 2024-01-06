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Все результаты игрового дня НБА 6 января

Все результаты игрового дня НБА 6 января
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Сегодня, 6 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 6 января:

«Индиана Пэйсерс» – «Атланта Хоукс» — 150: 116;
«Бостон Селтикс» – «Юта Джаз» — 126: 97;
«Бруклин Нетс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 124: 115;
«Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Йорк Никс» — 92: 128;
«Кливленд Кавальерс» – «Вашингтон Уизардс» — 114: 90;
«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 95: 122;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 95: 111;
«Чикаго Буллз» – «Шарлотт Хорнетс» — 104: 91;
«Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 139: 103;
«Денвер Наггетс» – «Орландо Мэджик» — 120: 122;
«Финикс Санз» – «Майами Хит» — 113: 97;
«Сакраменто Кингз» – «Торонто Рэпторс» — 135:130;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Детройт Пистонс» — 113:109;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» — 113:124.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
150 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 27, Матурин - 18, Браун - 17, Несмит - 15, Хилд - 11, Смит - 11, Халибёртон - 10, Макконнелл - 10, Топпин - 9, Уокер - 8, Нвора - 7, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Джексон - 2
Атланта Хоукс: Мюррей - 30, Богданович - 16, Янг - 13, Джонсон - 12, Капела - 9, Бей - 9, Форрест - 6, Фернанду - 6, Мэтьюз - 6, Ланди - 3, Гриффин - 3, Оконгву - 3, Миллз, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 97
Юта Джаз
Ньютаун
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Порзингис - 19, Холидэй - 14, Браун - 13, Хозер - 13, Уайт - 10, Притчард - 7, Бриссетт - 6, Бэнтон - 5, Стивенс - 4, Михайлюк - 3, Корнет - 2, Кета
Юта Джаз: Маркканен - 17, Секстон - 13, Джордж - 12, Коллинс - 12, Хортон-Такер - 11, Фонтеккио - 7, Саманич - 6, Олиник - 6, Агбаджи - 5, Кесслер - 4, Кларксон - 2, Данн - 2, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Динвидди - 23, Клэкстон - 23, Томас - 19, Бриджес - 17, Смит - 13, Джонсон - 9, Финни-Смит - 9, Шарп - 6, О'Нил - 5, Уокер, Уотфорд, Джайлс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 20, Холмгрен - 17, Гидди - 13, Дорт - 12, Уоллес - 8, Мицич - 6, Джо - 3, Уиггинс - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
92 : 128
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Макси - 27, Убре - 15, Рид - 6, Харрис - 5, Спрингер - 3, Бамба - 2, Беверли - 2, Хаус - 2, Мартин, Моррис, Батюм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Гримс - 19, Хартенштайн - 17, Макбрайд - 15, Дивинченцо - 14, Ануноби - 11, Харт - 10, Рэндл - 8, Ачиува - 5, Флинн, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
114 : 90
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Ньянг - 14, Аллен - 12, ЛеВерт - 11, Меррилл - 11, Страс - 9, Томпсон - 8, Окоро - 8, Портер - 7, Уэйд - 6, Джонс - 2, Джером
Вашингтон Уизардс: Джонс - 16, Кулибали - 15, Авдия - 13, Кисперт - 13, Кузма - 9, Оморуи - 8, Райт - 7, Гэффорд - 4, Батлер - 2, Пул - 2, Гилл - 1, Дэвис, Мускала, Галлинари
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
95 : 122
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Грин - 20, Шенгюн - 19, Смит II - 16, Уитмор - 11, Ванвлит - 7, Томпсон - 6, Холидей - 5, Баллок - 5, Грин - 4, Марьянович - 2, Ландейл, Тэйт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Таунс - 22, Макдэниелс - 16, Рид - 16, Гобер - 13, Александер-Уолкер - 11, Конли - 8, Маклафлин - 3, Браун - 3, Андерсон - 2, Майнотт - 2, Гарза - 2, Мур, Милтон, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
95 : 111
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 13, Хоукинс - 13, Уильямсон - 12, Макколлум - 12, Ингрэм - 12, Джонс - 9, Маршалл - 9, Нэнс - 7, Мёрфи - 3, Дэниэлс - 2, Альварадо - 2, Зеллер - 1, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Леонард - 19, Зубац - 15, Пауэлл - 13, Уэстбрук - 8, Харден - 8, Мэнн - 8, Пламли - 8, Коффи - 4, Бостон - 2, Тайс - 2, Хиланд, Такер, Браун
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 91
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Уайт - 22, Дерозан - 17, Лавин - 15, Досунму - 12, Вучевич - 11, Терри - 8, Драммонд - 7, Картер - 7, Тэйлор - 5, Карузо, Крэйг, Филлипс
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 28, Розир - 15, Мартин - 13, Смит - 10, Миллер - 9, Смит - 6, Ричардс - 4, Менса - 4, Тор - 2, Букнайт, Макгауэнс, Вашингтон
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
139 : 103
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс: Ирвинг - 24, Харди - 19, Хардуэй-младший - 19, Грин - 14, Лоусон - 14, Джонс - 12, Карри - 9, Проспер - 8, Уильямс - 7, Браун - 7, Пауэлл - 6
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 18, Хендерсон - 17, Рит - 16, Шарп - 15, Мюррэй - 10, Камара - 10, Рупер - 7, Саймонс - 6, Брогдон - 4, Тибулл, Мэйс, Уэйнрайт, Баджи
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 122
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Портер - 22, Маррей - 20, Гордон - 16, Джексон - 11, Браун - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Уотсон - 4, Ки - 3, Ннаджи - 3, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Хафф
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Саггс - 27, Энтони - 23, Вагнер - 19, Хьюстан - 8, Куин - 5, Скофилд - 5, Океке - 3, Блэк, Картер, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 97
Майами Хит
Майами
Финикс Санз: Аллен - 31, Бил - 25, Букер - 20, Ойбанкс - 11, Окоги - 7, Мету - 7, Нуркич - 6, Бол - 4, Ватанабэ - 2, Гудвин, Бэйтс-Диоп, Ли
Майами Хит: Адебайо - 28, Лав - 20, Ричардсон - 10, Жакез-мл. - 10, Хироу - 9, Кэйн - 7, Лоури - 6, Робинсон - 4, Йович - 3, Хэмптон, Суидер, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
135 : 130
Торонто Рэпторс
Торонто
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Сабонис - 24, Мюррэй - 18, Барнс - 16, Монк - 15, Лайлз - 12, Дуарте - 10, Митчелл - 7, Макги - 6, Хаертер - 3, Везенков, Эдвардс, Эллис, Лень, Toscano
Торонто Рэпторс: Барнс - 20, Куикли - 20, Шрёдер - 18, Сиакам - 18, Барретт - 14, Пёлтль - 14, Буше - 14, Портер - 10, Макдэниелс - 2, Темпл, Янг
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Томпсон - 19, Шарич - 17, Куминга - 11, Подзиемски - 11, Джексон-Дэвис - 11, Пол - 8, Луни - 4, Джозеф - 3, Уиггинс - 3, Муди, Робинсон, Грин, Киньонес
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Нокс - 18, Дюрен - 13, Бёркс - 13, Айви - 12, Богданович - 12, Ливерс - 5, Уайзмен - 4, Томпсон - 2, Хейз, Сассер, Харрис, Багли III
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Ривз - 19, Вуд - 11, Принс - 10, Реддиш - 8, Кристи - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Хэйс, Фадж, Льюис, Ходж
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Смарт - 29, Бейн - 24, Морант - 21, Уильямс - 15, Бийомбо - 6, Тиллман - 1, Альдама, Кеннард, Родди, Роуз, Кончар
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