Жонатан Куминга: я никогда не жаловался на игровое время

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга прокомментировал последние новости о том, что он недоволен своим положением дел в стане калифорнийского клуба. В частности, сообщалось, что Куминга намерен проводить больше минут на площадке.

«Я никогда не жаловался на игровое время [во время встречи со Стивом Керром]. Мы говорили о том, что в случае, если я делаю что-то хорошо, то моя задача просто дать понять: «Эй, тренер, что мне нужно сделать, чтобы стать лучше в этом?

Что мне нужно сделать, чтобы завоевать больше доверия или больше минут?» Как я уже сказал, речь идёт больше об общении и лучшем понимании со стороны нас обоих», — приводит слова Куминги обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер в своих социальных сетях.

Отметим, что сегодня, 6 января, в матче регулярного сезона с «Детройт Пистонс» Куминга в общей сложности провёл на площадке 36 минут. Это наибольшее количество сыгранных минут баскетболистом в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.