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Жонатан Куминга: я никогда не жаловался на игровое время

Жонатан Куминга: я никогда не жаловался на игровое время
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга прокомментировал последние новости о том, что он недоволен своим положением дел в стане калифорнийского клуба. В частности, сообщалось, что Куминга намерен проводить больше минут на площадке.

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«Я никогда не жаловался на игровое время [во время встречи со Стивом Керром]. Мы говорили о том, что в случае, если я делаю что-то хорошо, то моя задача просто дать понять: «Эй, тренер, что мне нужно сделать, чтобы стать лучше в этом?

Что мне нужно сделать, чтобы завоевать больше доверия или больше минут?» Как я уже сказал, речь идёт больше об общении и лучшем понимании со стороны нас обоих», — приводит слова Куминги обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер в своих социальных сетях.

Отметим, что сегодня, 6 января, в матче регулярного сезона с «Детройт Пистонс» Куминга в общей сложности провёл на площадке 36 минут. Это наибольшее количество сыгранных минут баскетболистом в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Томпсон - 19, Шарич - 17, Куминга - 11, Подзиемски - 11, Джексон-Дэвис - 11, Пол - 8, Луни - 4, Джозеф - 3, Уиггинс - 3, Муди, Робинсон, Грин, Киньонес
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Нокс - 18, Дюрен - 13, Бёркс - 13, Айви - 12, Богданович - 12, Ливерс - 5, Уайзмен - 4, Томпсон - 2, Хейз, Сассер, Харрис, Багли III
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