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Главный тренер МБА прокомментировал конец серии из восьми поражений

Главный тренер МБА прокомментировал конец серии из восьми поражений
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Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался после победы в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (93:91), которая позволила московскому клубу завершить серию из восьми поражений.

«Очень важная для нас победа. Красноярск в этом году играет очень хорошо и заслуженно идёт в шестёрке. Поэтому победа очень приятная. Самое главное, что всё-таки со всеми огрехами мы в конце дотерпели в защите. Та стратегия, которая была выработана, мы её придерживались. Понятно, когда ты забиваешь с процентом 50, всё получается и довольно легко играть. Когда-то это должно было случиться, сегодня всё получилось», — приводит слова Карасёва сайт Единой лиги ВТБ.

МБА одержала шесть побед в 20 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ и занимает 12-е место в таблице.

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