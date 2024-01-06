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Грейсон Аллен повторил клубный рекорд «Финикса» по трёхочковым попаданиям

Грейсон Аллен повторил клубный рекорд «Финикса» по трёхочковым попаданиям
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Грейсон Аллен принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 113:97.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Аллен в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 31 очко (11 из 19 с игры, где 9 из 14 — трёхочковые), четыре подбора, четыре результативные передачи и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+13».

Таким образом, 28-летний баскетболист повторил клубный рекорд по количеству реализованных трёхочковых бросков за игру — 9. Первому это удавалось Квентину Ричардсону в 2004 году. Затем это достижение повторили Ченнинг Фрай (2011), Арон Бэйнс (2020), Кэмерон Джонсон (2022) и Лэндри Шамет (2022).

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 97
Майами Хит
Майами
Финикс Санз: Аллен - 31, Бил - 25, Букер - 20, Ойбанкс - 11, Окоги - 7, Мету - 7, Нуркич - 6, Бол - 4, Ватанабэ - 2, Гудвин, Бэйтс-Диоп, Ли
Майами Хит: Адебайо - 28, Лав - 20, Ричардсон - 10, Жакез-мл. - 10, Хироу - 9, Кэйн - 7, Лоури - 6, Робинсон - 4, Йович - 3, Хэмптон, Суидер, Брайант
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