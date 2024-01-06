Грейсон Аллен повторил клубный рекорд «Финикса» по трёхочковым попаданиям

Атакующий защитник «Финикс Санз» Грейсон Аллен принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 113:97.

Аллен в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 31 очко (11 из 19 с игры, где 9 из 14 — трёхочковые), четыре подбора, четыре результативные передачи и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+13».

Таким образом, 28-летний баскетболист повторил клубный рекорд по количеству реализованных трёхочковых бросков за игру — 9. Первому это удавалось Квентину Ричардсону в 2004 году. Затем это достижение повторили Ченнинг Фрай (2011), Арон Бэйнс (2020), Кэмерон Джонсон (2022) и Лэндри Шамет (2022).