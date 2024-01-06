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Момент травмы Криса Пола в матче с «Детройтом» в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол сломал левую руку по ходу матча с «Детройт Пистонс», который проходил в рамках регулярного чемпионата НБА.

Пол не попал трёхочковый бросок по кольцу соперника и отправился за мячом с целью взять подбор, но неудачно подставил левую руку под пробегавшего игрока «Детройта» и сломал её. Этот момент запечатлён с первой по восьмую секунду на видео.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отмечается, что ветерану предстоит пройти операцию на травмированной руке. Примечательно, что действующий контракт 38-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 30 млн — не гарантированы).

В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 8,9 очка, 7,2 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 36,1.