Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Момент травмы Криса Пола в матче с «Детройтом» в НБА

Момент травмы Криса Пола в матче с «Детройтом» в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол сломал левую руку по ходу матча с «Детройт Пистонс», который проходил в рамках регулярного чемпионата НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Пол не попал трёхочковый бросок по кольцу соперника и отправился за мячом с целью взять подбор, но неудачно подставил левую руку под пробегавшего игрока «Детройта» и сломал её. Этот момент запечатлён с первой по восьмую секунду на видео.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отмечается, что ветерану предстоит пройти операцию на травмированной руке. Примечательно, что действующий контракт 38-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 30 млн — не гарантированы).

В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 8,9 очка, 7,2 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 36,1.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Томпсон - 19, Шарич - 17, Куминга - 11, Подзиемски - 11, Джексон-Дэвис - 11, Пол - 8, Луни - 4, Джозеф - 3, Уиггинс - 3, Муди, Робинсон, Грин, Киньонес
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Нокс - 18, Дюрен - 13, Бёркс - 13, Айви - 12, Богданович - 12, Ливерс - 5, Уайзмен - 4, Томпсон - 2, Хейз, Сассер, Харрис, Багли III
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android