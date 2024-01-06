«Он — будущее». Аренас рассказал, какого игрока «Хьюстон» точно не обменяет

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас объяснил, почему «Хьюстон Рокетс» не обменяет атакующего защитника Джейлена Грина, даже если клубу предложат двух лучших игроков «Нью-Йорк Никс» – Джейлена Брансона и Джулиуса Рэндла.

«Вот насколько хорош этот Джейлен Грин. Отдай им Рэндла и Брансона прямо сейчас, я гарантирую вам, они откажутся. Потому что он – будущее, верно? Как только у тебя появляется будущее, ты строишь команду вокруг него. Ему всего 21 или 22 года», – сказал Гилберт Аренас на своём YouTube-канале.

Напомним, сезон-2023/2024 стал для 21-летнего Грина третьим в НБА. В нынешнем регулярном чемпионате Джейлен провёл 32 игры, забрасывая в среднем 17,4 очка, собирая 4,6 подбора и отдавая по 3,1 результативной передачи.