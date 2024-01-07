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Инсайдер раскрыл детали возможного увольнения Дарвина Хэма из «Лейкерс»

Инсайдер раскрыл детали возможного увольнения Дарвина Хэма из «Лейкерс»
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Журналист и инсайдер Энтони Ирвин раскрыл детали возможного увольнения с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвина Хэма.

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«Я провёл сегодняшний вечер, расспрашивая окружающих, и вот общее мнение, которое я получил: понедельник имеет решающее значение для Хэма.

Учитывая, как недавно складывались дела против «Клипперс» и насколько хорошо они играли, есть много людей, которые ожидают бурных выходных.

Я все равно был бы очень удивлён, если бы Хэма уволили в середине сезона, не говоря уже об этих выходных, но, учитывая отношение к нему в раздевалке, недавние результаты и его собственные комментарии, ситуация выглядит чертовски плачевной», – написал Ирвин в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» запланирован на 8 января в 5:30 мск.

Напомним, «Лейкерс» уступили в 9 из 11 последних игр регулярного чемпионата. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «Лейкерс» одержали 17 побед при 19 поражениях в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

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