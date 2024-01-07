Сборная США может сыграть товарищеский матч с Сербией перед стартом Олимпиады

Национальная команда США летом 2024 года встретится со сборной Сербии в рамках подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже.

«Скорее всего, мы поедем на турнир в Абу-Даби. Первую игру мы проведем там с Австралией, а вторую – с США. Они прислали нам предложение подписать контракт, условия, которые мы получили, были фантастическими. Теперь Федерации баскетбола Сербии необходимо согласовать детали.

С большой долей вероятности, мы отправимся туда. Мы играем с французами в день прощания с Тони Паркером, это 12 июля, а 15, 16 и 17 июля мы будем в Абу-Даби», – приводит слова главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича Mozzart Sport.

Главный тренер сборной США Стив Керр проведёт тренировочный сбор в начале июля в Лас-Вегасе. Команда сыграет на нём как минимум одну товарищескую игру. Ожидается, что состав национальной команды на ОИ-2024 из 12 человек будет объявлен в июне до начала сбора.