«Монако» временно отстранило Эли Окобо из-за спора с Донатасом Мотеюнасом

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«Монако» выпустило официальный пресс-релиз, из которого можно узнать, что клуб принял решение временно отстранить баскетболиста Эли Окобо от любых видов командной деятельности.

Причиной такому наказанию стал инцидент, произошедший в матче с «Олимпиакосом», когда Окобо спровоцировал вербальную стычку со своим партнёром по команде Донатасом Мотеюнасом. Французу не понравилось то, какое решение на игровой площадке принял литовец.

Поражение в матче с греческой командой стало вторым к ряду для монегасков. Таким образом, команда опустилась на восьмое место в таблице, которое не даёт прямого выхода в плей-офф.

26-летний игрок, выступавший ранее в НБА, в нынешнем сезоне Евролиге показывал следующие цифры: 10,2 очков, 2,7 подборов и 3,2 ассистов.

Евролига. «Олимпиакос» — «Монако»