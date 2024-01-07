Ник Ричардс: Ламело пришёл в лигу с потенциалом стать суперзвездой, теперь он суперзвезда

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Ник Ричардс высказался о своём одноклубнике, разыгрывающем Ламело Болле, который с конца ноября не принимает участия в матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы голеностопа.

«С точки зрения личности он [Ламело Болл] всё тот же парень. С баскетбольной точки зрения он стал в тысячу раз лучше. Он пришёл в лигу с потенциалом стать суперзвездой, и теперь он суперзвезда. С точки зрения личности он ни капельки не изменился», — сказал Ричардс во время подкаста Hornets Hive Cast.

В нынешнем сезоне 22-летний Болл принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 24,7 очка, 8,2 результативные передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,3, трёхочковых — 38,8. Действующий контракт защитника рассчитан до конца нынешнего сезона.