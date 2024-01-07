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В «Голден Стэйт» не хотят обменивать недовольного Кумингу на Сиакама из «Торонто»

В «Голден Стэйт» не хотят обменивать недовольного Кумингу на Сиакама из «Торонто»
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Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» не желает обменивать форварда Жонатана Кумингу, который разочаровался в главном тренере Стиве Керре. Об этом сообщает журналист Майкл Грейндж в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Уорриорз» следят за ситуацией с тяжёлым форвардом Паскалем Сиакамом из «Торонто Рэпторс». Но даже на фоне недовольства Куминги «воины» не готовы расставаться с форвардом в потенциальной сделке.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» уступил «Денвер Наггетс» со счётом 127:130. Большую часть заключительной четверти Куминга провёл на скамейке запасных, из-за чего расстроился решением Керра. При этом за пять с половиной минут до конца встречи клуб из Колорадо уступал с разницей в 16 очков.

Ситуация с Кумингой:
Куминга разочаровался в Керре и «Голден Стэйт»
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