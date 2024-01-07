Айверсон рассказал о том, что Джордан до сих пор ему припоминает о кроссовере в 1997-м

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон рассказал о своём недавнем разговоре с легендарным игроком Майклом Джорданом, в котором тот признался, что до сих пор вспоминает его кроссовер.

В 1997 году новичок лиги Аллен Айверсон красивым кроссовером обыграл Джордана.

«Я пошел на игру «Шарлотт Хорнетс». Он пригласил меня войти. Мы с ним сидели сзади и выпивали. В один момент я ему говорю: «Чувак, я люблю тебя!». А он такой: «Ты меня не любишь, маленький сучёныш. Ты бы тогда так со мной не поступил». И все в комнате разразились хохотом», — приводит слова Айверсона Sports Illustrated.

Напомним, Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». В феврале этого года ему исполнилось 60 лет.