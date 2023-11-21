Айверсона чуть не посадили на 54 года в 2002 году. Что случилось со звездой НБА?

Аллен Айверсон был настоящей суперзвездой, ярко выделявшейся своей игрой, стилем одежды и образом жизни. К сожалению, в биографии игрока есть и неприятные страницы, связанные с нарушениями законов.

Ещё до того, как дебютировать в НБА, в 1993 году Айверсон был заключён под стражу за драку в боулинге. Предполагалось, что он поучаствовал в групповой драке вместе со своими друзьями против компании белых молодых людей. Изначальным решением суда стало пятилетнее заключение в тюрьму, но спустя пять месяцев губернатор штата помиловал его, а уже в 1995 году с него была снята судимость, прямо за год до того, как попасть в главную баскетбольную лигу мира.

В 1997 году у Аллена было обнаружено две сигареты с марихуаной, а также оружие, лицензии на которое у Айверсона не было. Он снова смог избежать тюрьмы, получил 100 часов общественных работ и в течение двух лет проходил тестирование на наркотики.

Но, возможно, самым непонятным и потенциальным инцидентом был случай в 2002 году, произошедший через год после свадьбы с его нынешней женой Таванной Тёрнер.

Таванна Тёрнер и Аллен Айверсон Фото: Bryan Bedder/Getty Images

Брак Тёрнер и Айверсона проходил через многие скандалы и кризисы. Таванна дважды подавала на развод: в 2009 и 2013 годах. Но скандалы преследовали пару ещё с первых месяцев брака.

В результате одного из таких скандалов Аллен выгнал свою жену из дома. Затем он якобы ворвался в дом её родственников с пистолетом, чтобы помириться. В результате таких обвинений полиция провела тщательный обыск особняка баскетболиста в поисках огнестрельного оружия и прочих улик.

Окружной прокурор обрисовал все возможные обвинения, за которые могут осудить игрока: незаконное проникновение на частную собственность, нападение на людей, угроза применить насилие и угроза с применением оружия. Всё это считается уголовными преступлениями, Айверсон мог получить приговор длиной в 54 года за все эти преступления.

Аллен не стал сбегать от правоохранительных органов и сам сдался им, но вину свою не признавал. В итоге в ходе расследования не было доказано наличие у Айверсона огнестрельного оружия, в результате чего дело было закрыто.

Аллен Айверсон на церемонии включения в Зал славы Фото: Jim Rogash/Getty Images

Тем не менее пара смогла пройти все проблемы и до сих пор живёт вместе. Значимость Тёрнер в своей жизни Аллен выразил в своей речи во время включения в Зал славы в 2016 году.

«Самый мой любимый человек на свете, без сомнений, это Таванна. 24 года взлётов и падений. Я готов тебя благодарить бесконечно за то, что ты сделала для меня.

Ты мотивировала меня ходить на работу, ты заботилась о доме. Я благодарен тебе за то, как ты меня любила, как ты обо заботилась, как ты меня привела к тому типу человека, который стал примером для наших детей.

Ты — лучшее, что есть у меня. Я с нетерпением жду возможности провести с тобой вместе ещё два десятилетия. Я хочу, чтобы ты гордилась собой, чтобы ты понимала, что ты теперь член Зала славы», — заявил Айверсон во время церемонии.