Главный тренер «Уралмаша» прокомментировал рекордную победу команды в Лиге ВТБ

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу победы с разгромным счётом в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (104:72).

«Хочу поздравить всех с большим праздником сегодня. Когда играешь в праздничные дни, ты хочешь подарить положительные эмоции своим болельщикам. Говоря о самой игре – мы могли играть гораздо лучше и на более длительном промежутке времени. Мы стремимся к стабильности. Я отметил бы сегодня самоотдачу у всех, кто выходил сегодня на площадку. Рад, что получилось задействовать практически максимальную ротацию и дать всем себя проявить. Мы двигали мяч, мы искали друг друга. 30 передач – мечта любого тренера», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Этот матч стал самым результативным для «Уралмаша» в плане личной статистики. Ранее клуб из Екатеринбурга набирал максимум 101 очко в матче с «Минском», который прошёл 7 ноября.