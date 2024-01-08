Сегодня, 8 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 8 января:
«Кливленд Кавальерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:115;
«Бруклин Нетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 127:134 (ОТ);
«Орландо Мэджик» — «Атланта Хокс» — 117:110;
«Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 100:133;
«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 115:108;
«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 131:114;
«Финикс Санз» — «Мемфис Гриззлис» — 115:121;
«Голден Стэт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» — 118:133;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:103;
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить разыгрывающего «Денвера» Джамала Маррея. На его счету 37 очков, пять подборов и четыре результативных передачи. Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметился 36 очками, 10 подборами и тремя передачами.
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