Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 8 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 8 января:

«Кливленд Кавальерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:115;

«Бруклин Нетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 127:134 (ОТ);

«Орландо Мэджик» — «Атланта Хокс» — 117:110;

«Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 100:133;

«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 115:108;

«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 131:114;

«Финикс Санз» — «Мемфис Гриззлис» — 115:121;

«Голден Стэт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» — 118:133;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:103;

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить разыгрывающего «Денвера» Джамала Маррея. На его счету 37 очков, пять подборов и четыре результативных передачи. Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметился 36 очками, 10 подборами и тремя передачами.