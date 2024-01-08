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Все результаты игрового дня НБА 8 января

Все результаты игрового дня НБА 8 января
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Сегодня, 8 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 8 января:

«Кливленд Кавальерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:115;
«Бруклин Нетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 127:134 (ОТ);
«Орландо Мэджик» — «Атланта Хокс» — 117:110;
«Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 100:133;
«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 115:108;
«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 131:114;
«Финикс Санз» — «Мемфис Гриззлис» — 115:121;
«Голден Стэт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» — 118:133;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:103;

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить разыгрывающего «Денвера» Джамала Маррея. На его счету 37 очков, пять подборов и четыре результативных передачи. Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметился 36 очками, 10 подборами и тремя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кливленд Кавальерс: Аллен - 29, ЛеВерт - 23, Меррилл - 18, Митчелл - 17, Ньянг - 11, Страс - 8, Томпсон - 8, Окоро - 3, Портер, Бейтс, Джонс, Уэйд
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Васселл - 22, Джонсон - 18, Джонс - 18, Сохан - 11, Осман - 9, Барлоу - 6, Уэсли - 3, Брэнэм - 2, Шампани - 2, Грэм, Макдермотт, Дьяките, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 134
ОТ
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бруклин Нетс: Бриджес - 42, Джонсон - 17, Клэкстон - 16, Шарп - 11, Смит - 10, Томас - 9, Финни-Смит - 9, О'Нил - 8, Динвидди - 5, Уокер, Уотфорд, Джайлс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 38, Грант - 27, Шарп - 21, Брогдон - 18, Рит - 15, Хендерсон - 10, Камара - 5, Мюррэй, Минайя, Уокер, Баджи, Рупер
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
117 : 110
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Банкеро - 35, Хьюстан - 25, Саггс - 16, Вагнер - 15, Битадзе - 11, Энтони - 10, Океке - 3, Куин - 2, Блэк, Инглс, Фульц, Скофилд
Атланта Хоукс: Янг - 31, Мюррей - 24, Богданович - 18, Бей - 16, Джонсон - 12, Оконгву - 5, Капела - 4, Форрест, Ланди, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 133
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Хаертер - 17, Сабонис - 17, Эллис - 13, Везенков - 11, Эдвардс - 10, Барнс - 10, Мюррэй - 8, Монк - 6, Джонс - 4, Фокс - 3, Дуарте - 1, Макги, Митчелл, Лень
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 30, Ингрэм - 15, Валанчюнас - 15, Дэниэлс - 14, Хоукинс - 12, Маршалл - 11, Мёрфи - 11, Джонс - 9, Зеллер - 7, Робинсон-Эрл - 7, Нэнс - 2, Лидделл
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
115 : 108
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Дончич - 34, Хардуэй-младший - 12, Джонс - 12, Уильямс - 9, Пауэлл - 9, Грин - 4, Харди, Лоусон, Уильямс, Браун, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Таунс - 24, Рид - 15, Конли - 9, Гобер - 9, Маклафлин - 6, Андерсон - 4, Александер-Уолкер - 3, Макдэниелс - 2, Мур, Майнотт, Милтон, Браун, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Маррей - 37, Портер - 18, Колдуэлл-Поуп - 18, Уотсон - 15, Джексон - 13, Джордан - 9, Гордон - 8, Браун - 7, Йокич - 4, Ки - 2, Холидэй, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
Детройт Пистонс: Дюрен - 20, Бёркс - 18, Богданович - 14, Айви - 13, Нокс - 12, Ливерс - 11, Уайзмен - 9, Сассер - 7, Томпсон - 5, Каннингем - 3, Хейз - 2, Харрис, Багли III
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 121
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Букер - 24, Дюрант - 23, Нуркич - 18, Аллен - 16, Бил - 12, Ойбанкс - 8, Окоги - 6, Мету - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Ли - 1, Гудвин, Ватанабэ
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Смарт - 25, Бейн - 23, Уильямс Мл. - 19, Уильямс - 9, Кеннард - 9, Альдама - 7, Бийомбо - 1, Тиллман, Родди, Роуз, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 133
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Муди - 21, Джексон-Дэвис - 16, Куминга - 13, Шарич - 11, Луни - 10, Карри - 9, Подзиемски - 5, Киньонес - 5, Уиггинс - 3, Джозеф, Робинсон, Грин
Торонто Рэпторс: Барретт - 37, Буше - 17, Сиакам - 16, Пёлтль - 14, Трент-мл. - 14, Шрёдер - 13, Куикли - 9, Барнс - 6, Янг - 3, Портер - 2, Темпл - 2, Макдэниелс
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 22, Расселл - 13, Принс - 13, Вуд - 9, Ривз - 8, Реддиш - 7, Кристи - 7, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Зубац - 22, Харден - 15, Леонард - 15, Пауэлл - 14, Уэстбрук - 7, Мэнн - 6, Тайс - 2, Бостон, Хиланд, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Пламли
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