Стив Керр — после матча с «Торонто»: нам сразу же вмазали по губам

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором «Голден Стэйт» потерпел поражение со счётом 118:133.

«Нам сразу же вмазали по губам. Это была отвратительная, действительно отвратительная первая половина. Мы слишком сильно отставали от соперника, чтобы по-настоящему переключиться и работать на полную мощность», — сказал Керр в послематчевом интервью.

Отметим, что в составе «Уорриорз» больше всех очков набрал атакующий защитник Клэй Томпсон. На его счету 25 очков (10 из 15 с игры, где 5 из 7 — трёхочковые) и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» Томпсона по итогам составил «-16».