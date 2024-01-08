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Стив Керр — после матча с «Торонто»: нам сразу же вмазали по губам

Стив Керр — после матча с «Торонто»: нам сразу же вмазали по губам
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором «Голден Стэйт» потерпел поражение со счётом 118:133.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Нам сразу же вмазали по губам. Это была отвратительная, действительно отвратительная первая половина. Мы слишком сильно отставали от соперника, чтобы по-настоящему переключиться и работать на полную мощность», — сказал Керр в послематчевом интервью.

Отметим, что в составе «Уорриорз» больше всех очков набрал атакующий защитник Клэй Томпсон. На его счету 25 очков (10 из 15 с игры, где 5 из 7 — трёхочковые) и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» Томпсона по итогам составил «-16».

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 133
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Муди - 21, Джексон-Дэвис - 16, Куминга - 13, Шарич - 11, Луни - 10, Карри - 9, Подзиемски - 5, Киньонес - 5, Уиггинс - 3, Джозеф, Робинсон, Грин
Торонто Рэпторс: Барретт - 37, Буше - 17, Сиакам - 16, Пёлтль - 14, Трент-мл. - 14, Шрёдер - 13, Куикли - 9, Барнс - 6, Янг - 3, Портер - 2, Темпл - 2, Макдэниелс
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