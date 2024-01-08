Йовица Арсич: любая медаль на Олимпиаде будет для сборной Сербии большим достижением

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о звезде НБА Николе Йокиче.

«Трудно отрицать, что в прошлом году он доминировал в НБА. Думаю, он ещё станет MVP, а вот стать чемпионом ещё раз будет очень сложно. Поедет ли он на Олимпиаду? Я думаю, что он ещё не знает сам. Всё зависит от того, какой сезон у него будет.

Какие ожидания от сборной Сербии на предстоящих Олимпийских играх? Любая из медалей для Сербии будет большим достижением», — сказал Арсич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Никола Йокич является двукратным MVP регулярного чемпионата НБА. В прошлом сезоне он привёл «Денвер» к первому в своей истории чемпионству. Баскетболист ещё не объявил о том, что сыграет за сборную Сербии на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже.