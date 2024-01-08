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Единая лига ВТБ начала голосование среди болельщиков по поводу составов на Матч всех звёзд

Единая лига ВТБ объявила о старте голосования на Матч всех звёзд — 2024. Опрос устраивается на официальной странице чемпионата VK.

«Первый этап отбора на Матч всех звёзд — 2024 — голосование болельщиков. В опросе представлено по пять самых эффективных иностранных и российских игроков на момент старта голосования. Голосование продлится до 12:00 мск 15 января», — говорится в заявлении пресс-службы.

Стоит отметить, что в список претендентов попали следующие игроки:

Октавиус Эллис («Уралмаш»);

Ройс Хэмм («Астана»);

Би Джей Джонсон («Парма-Пари»);

Рэйшон Хэммондс («Автодор»);

Винс Хантер («Зенит»);

Евгений Минченко (МБА);

Антон Астапкович (ЦСКА);

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»);

Андрей Лопатин (МБА);

Сергей Карасёв («Зенит»).