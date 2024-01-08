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Единая лига ВТБ начала голосование среди болельщиков по поводу составов на Матч всех звёзд

Единая лига ВТБ начала голосование среди болельщиков по поводу составов на Матч всех звёзд
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Единая лига ВТБ объявила о старте голосования на Матч всех звёзд — 2024. Опрос устраивается на официальной странице чемпионата VK.

«Первый этап отбора на Матч всех звёзд — 2024 — голосование болельщиков. В опросе представлено по пять самых эффективных иностранных и российских игроков на момент старта голосования. Голосование продлится до 12:00 мск 15 января», — говорится в заявлении пресс-службы.

Стоит отметить, что в список претендентов попали следующие игроки:

Октавиус Эллис («Уралмаш»);
Ройс Хэмм («Астана»);
Би Джей Джонсон («Парма-Пари»);
Рэйшон Хэммондс («Автодор»);
Винс Хантер («Зенит»);
Евгений Минченко (МБА);
Антон Астапкович (ЦСКА);
Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»);
Андрей Лопатин (МБА);
Сергей Карасёв («Зенит»).

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