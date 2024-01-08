Клэй Томпсон: у нас есть чемпионы в составе, я не собираюсь паниковать

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о своём настрое после очередного поражения команды в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» (118:133).

«У нас есть Стеф Карри. У нас есть я. Дрэймонд Грин возвращается. Крис Пол вернётся. У нас есть чемпионы в составе. Я никогда не буду паниковать. Как я уже сказал, я действительно верю в эту команду», — приводит слова Томпсона Sportskeeda.

Отметим, что в составе «Уорриорз» больше всех очков набрал как раз Клэй Томпсон. На его счету 25 очков (10 из 15 с игры, где 5 из 7 — трёхочковые) и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» Томпсона по итогам составил «-16».

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 35 встречах, набирая в среднем 17,2 очка, делая 3,5 подбора и 2,2 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,1, трёхочковых — 38,6.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.