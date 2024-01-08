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Енисей — УНИКС. Прямая трансляция
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13:00 Мск
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«Енисей» прервал победную серию УНИКСа из семи матчей

«Енисей» прервал победную серию УНИКСа из семи матчей
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На стадионе «Арена-Север» в Красноярске завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал казанский УНИКС. Счёт встречи — 94:80 в пользу хозяев. Игру обслуживала бригада арбитров в составе Ильи Путенко, Антона Круглова и Глеба Бородина.

Стоит отметить, что хозяева выиграли первые три четверти и к заключительной десятиминутке подошли с большим преимуществом в 14 очков, которое сумели сохранить до конца.

Самым результативным игроком встречи стал Ксавье Ратан-Мэйз, на счету которого 29 очков. У УНИКСа наилучшую результативность показал Ненад Дмитриевич — 25 очков.

Таким образом, УНИКС прервал свою победную серию из семи матчей. Несмотря на это, команда осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата (18 побед, три поражения). «Енисей» идёт пятым — 12 побед при девяти поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
08 января 2024, понедельник. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
94 : 80
УНИКС
Казань
Енисей: Ратан-Мэйз - 29, Балашов - 17, Карпенко - 16, Хопкинс - 13, Бич - 12, Белянков - 5, Топтунов - 2, Лобарев, Сонько, Шлегель, Загретдинов
УНИКС: Димитриевич - 25, Найт - 17, Д. Кулагин - 15, Бако - 10, Грин - 7, Лабери - 6, Зайцев, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев
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