«Енисей» прервал победную серию УНИКСа из семи матчей

На стадионе «Арена-Север» в Красноярске завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал казанский УНИКС. Счёт встречи — 94:80 в пользу хозяев. Игру обслуживала бригада арбитров в составе Ильи Путенко, Антона Круглова и Глеба Бородина.
Стоит отметить, что хозяева выиграли первые три четверти и к заключительной десятиминутке подошли с большим преимуществом в 14 очков, которое сумели сохранить до конца.
Самым результативным игроком встречи стал Ксавье Ратан-Мэйз, на счету которого 29 очков. У УНИКСа наилучшую результативность показал Ненад Дмитриевич — 25 очков.
Таким образом, УНИКС прервал свою победную серию из семи матчей. Несмотря на это, команда осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата (18 побед, три поражения). «Енисей» идёт пятым — 12 побед при девяти поражениях.
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