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Ар Джей Барретт повторил достижение Картера, Лоури и Ванвлита в «Торонто»

Ар Джей Барретт повторил достижение Картера, Лоури и Ванвлита в «Торонто»
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Новоиспечённый лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Ар Джей Барретт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 133:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Барретт в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 37 очков, сделав шесть подборов, столько же результативных передач, пять реализованных трёхочковых попаданий и один перехват. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам игры составил «+26».

Примечательно, что 23-летний баскетболист стал четвёртым игроком в истории «Торонто», которому удалось оформить подобную статистическую линейку за матч. Ранее это удавалось Винсу Картеру, Кайлу Лоури и Фреду Ванвлиту.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 133
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Муди - 21, Джексон-Дэвис - 16, Куминга - 13, Шарич - 11, Луни - 10, Карри - 9, Подзиемски - 5, Киньонес - 5, Уиггинс - 3, Джозеф, Робинсон, Грин
Торонто Рэпторс: Барретт - 37, Буше - 17, Сиакам - 16, Пёлтль - 14, Трент-мл. - 14, Шрёдер - 13, Куикли - 9, Барнс - 6, Янг - 3, Портер - 2, Темпл - 2, Макдэниелс
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