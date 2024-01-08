Ар Джей Барретт повторил достижение Картера, Лоури и Ванвлита в «Торонто»

Новоиспечённый лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Ар Джей Барретт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 133:118.

Барретт в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 37 очков, сделав шесть подборов, столько же результативных передач, пять реализованных трёхочковых попаданий и один перехват. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам игры составил «+26».

Примечательно, что 23-летний баскетболист стал четвёртым игроком в истории «Торонто», которому удалось оформить подобную статистическую линейку за матч. Ранее это удавалось Винсу Картеру, Кайлу Лоури и Фреду Ванвлиту.