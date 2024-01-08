Ар Джей Барретт оценил выступление «Торонто» в победном матче с «Голден Стэйт»

Новоиспечённый лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Ар Джей Барретт прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором клуб из Канады одержал победу со счётом 133:118.

«У них [«Голден Стэйт Уорриорз»] здесь своя культура… Но мы оставались стойкими, оставались сильными, смогли нанести ответный удар и завершить игру. Подобные матчи очень важны для нас», — сказал Барретт в послематчевом интервью.

Барретт в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 37 очков, сделав шесть подборов, столько же результативных передач. Также у него было пять реализованных трёхочковых попаданий и один перехват. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам игры составил «+26».