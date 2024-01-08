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Айверсон назвал Дончича идеальным партнёром в защите

Айверсон назвал Дончича идеальным партнёром в защите
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Звёздный экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Аллен Айверсон считает, что вместе со словенским разыгрывающим «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем они смотрелись бы идеально в защите.

«Кто бы был идеален в защите со мной среди нынешних игроков НБА? Я бы хотел, чтобы это был Лука… Потому что он отличный разыгрывающий. Он может защищать двоих, я могу защищать одного. Я думаю, это было бы просто смертельно», — сказал Айверсон в интервью Headliners.

В нынешнем сезоне НБА Лука Дончич принял участие в 33 матчах за «Даллас Маверикс». В среднем словенский разыгрывающий набирает 33.7 очков, совершает 8.2 подборов и отдаёт 9.2 результативных передач.

В данный момент «Даллас Маверикс» располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

Турнирная таблица НБА
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