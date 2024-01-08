Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определились все пары 1/4 финала Кубка России по баскетболу

Определились все пары 1/4 финала Кубка России по баскетболу
Комментарии

Сегодня, 8 января, матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и «Тамбовом» (90:58) завершилась стадия 1/8 финала Кубка России по баскетболу. Определились все пары четвертьфинала турнира.

Пары четвертьфинала Кубка России по баскетболу:

  • «Самара» — «Зенит» (Санкт-Петербург).
  • «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург).
  • «Руна» (Москва) — «Пари Нижний Новгород».
  • МБА (Москва) — «Парма» (Пермь).

Таким образом, в четвертьфинале Кубка России по баскетболу сыграют восемь представителей Единой лиги ВТБ.

Напомним, в прошлом сезоне победителем турнира стала команда «Пари Нижний Новгород». В финальном матче нижегородцы обыграли «Зенит» со счётом 84:72. При этом тот финал прошёл на домашней площадке петербуржцев.

Материалы по теме
«Зенит» вышел в 1/4 финала Кубка России, обыграв «Тамбов»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android