Определились все пары 1/4 финала Кубка России по баскетболу

Сегодня, 8 января, матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и «Тамбовом» (90:58) завершилась стадия 1/8 финала Кубка России по баскетболу. Определились все пары четвертьфинала турнира.

Пары четвертьфинала Кубка России по баскетболу:

«Самара» — «Зенит» (Санкт-Петербург).

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург).

«Руна» (Москва) — «Пари Нижний Новгород».

МБА (Москва) — «Парма» (Пермь).

Таким образом, в четвертьфинале Кубка России по баскетболу сыграют восемь представителей Единой лиги ВТБ.

Напомним, в прошлом сезоне победителем турнира стала команда «Пари Нижний Новгород». В финальном матче нижегородцы обыграли «Зенит» со счётом 84:72. При этом тот финал прошёл на домашней площадке петербуржцев.