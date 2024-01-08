«Зенит» вышел в 1/4 финала Кубка России, обыграв «Тамбов»

Завершился ответный матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Тамбовом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Хозяева одержали победу со счётом 90:58.

Самым результативным баскетболистом в составе «Зенита» стал разыгрывающий Тимофей Герасимов, набравший 12 очков. Также в его активе четыре подбора и шесть результативных передач.

Больше всех очков среди игроков «Тамбова» набрал тяжёлый форвард Никита Иванов. На его счету 13 очков. Также он отметился четырьмя подборами и заработал пять фолов на себе.

В первом матче «Зенит» выиграл со счётом 91:49. По сумме двух встреч (181:107) петербуржцы вышли в четвертьфинал турнира. В следующем раунде «Зенит» встретится с «Самарой». «Тамбов» выбыл из турнира.