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Мартюк рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» может победить «Автодор»

Мартюк рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» может победить «Автодор»
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Центровой краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк рассказал, как нужно играть «Локо» в предстоящем матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».

«Против такого соперника, как «Автодор», мы должны играть в очень хороший командный баскетбол. В защите нужно действовать агрессивно, не позволить им разбежаться и совершать свободные броски, надо оказывать максимальное давление на игрока с мячом и перекрыть кислород их разыгрывающим», — приводит слова Мартюка официальный сайт краснодарского клуба.

Матч пройдёт завтра, 9 января. Команды сыграют в арене «Кристалл» в Саратове. Время начала игры — 18:00 мск.

Купить билет на матч «Автодор» — «Локомотив-Кубань» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 января 2024, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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