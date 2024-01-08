Мартюк рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» может победить «Автодор»

Центровой краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк рассказал, как нужно играть «Локо» в предстоящем матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».

«Против такого соперника, как «Автодор», мы должны играть в очень хороший командный баскетбол. В защите нужно действовать агрессивно, не позволить им разбежаться и совершать свободные броски, надо оказывать максимальное давление на игрока с мячом и перекрыть кислород их разыгрывающим», — приводит слова Мартюка официальный сайт краснодарского клуба.

Матч пройдёт завтра, 9 января. Команды сыграют в арене «Кристалл» в Саратове. Время начала игры — 18:00 мск.

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