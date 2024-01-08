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Игрок «Селтикс» Тейтум не сыграет в матче с «Индианой»

Игрок «Селтикс» Тейтум не сыграет в матче с «Индианой»
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не примет участия во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» из-за растяжения левой лодыжки. Об этом сообщает пресс-служба «Бостон Селтикс».

Помимо него, в предстоящем матче не сыграет форвард Сэм Хозер, у которого травмировано правое плечо. Однако «Селтикс» могут рассчитывать на латвийского центрового Кристапса Порзингиса. Его участие было под вопросом из-за раздражения правого глаза.

Матч пройдёт завтра, 9 января. Команды будут играть на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США). Время начала игры запланировано на 3:00 по московскому времени.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В данный момент «Индиана Пэйсерс» находится на 14-й позиции в турнирной таблице НБА. «Бостон Селтикс» возглавляет эту таблицу.

Турнирная таблица НБА
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