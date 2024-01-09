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Форвард «Зенита» рассказал о своих ритуалах перед матчами

Форвард «Зенита» рассказал о своих ритуалах перед матчами
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26-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» Игорь Вольхин ответил на вопрос о своих ритуалах перед матчами.

«Ритуалы перед матчами? Не бриться, не стричься за два дня до игры. Не более того. Нет такого, что слушаю только определённую музыку или всегда ем только одно блюдо», — сказал Вольхин в рубрике «За лицевой» на YouTube-канале «Зенита».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Игорь Вольхин принял участие во всех 20 матчах «Зенита». В среднем форвард набирает 3.9 очков за игру, совершает 2.6 подборов и отдаёт 0.3 результативных передач.

В данный момент санкт-петербургская команда находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата. «Зенит» завоевал 34 очка, одержав 14 побед и потерпев шесть поражений.

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
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