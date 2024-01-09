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Шей Гилджес-Александер повторил достижение Дюранта и Уэстбрука в «Оклахоме»

Шей Гилджес-Александер повторил достижение Дюранта и Уэстбрука в «Оклахоме»
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Разыгрывающий, лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 136:128.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Гилджес-Александер в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 32 очка (11 из 17 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые), шесть подборов, пять результативных передач и три перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам игры составил «+3».

Таким образом, канадский баскетболист становится третьим игроком в истории «Оклахомы», которому как минимум 50 раз удавалось набирать в играх 30+ очков, 5+ подборов и 5+ передач. Ранее подобным достижением отмечались Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
128 : 136
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Кузма - 22, Джонс - 18, Авдия - 17, Шамет - 15, Кисперт - 11, Гэффорд - 9, Райт - 7, Кулибали - 5, Дэвис, Батлер, Гилл, Мускала, Галлинари, Оморуи
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 31, Уильямс - 21, Джо - 16, Уиггинс - 13, Гидди - 9, Дорт - 7, Уоллес - 5, Уильямс - 2, Уильямс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич
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