Шей Гилджес-Александер повторил достижение Дюранта и Уэстбрука в «Оклахоме»

Разыгрывающий, лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 136:128.

Гилджес-Александер в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 32 очка (11 из 17 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые), шесть подборов, пять результативных передач и три перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам игры составил «+3».

Таким образом, канадский баскетболист становится третьим игроком в истории «Оклахомы», которому как минимум 50 раз удавалось набирать в играх 30+ очков, 5+ подборов и 5+ передач. Ранее подобным достижением отмечались Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант.