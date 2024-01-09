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Браун вышел на чистое пятое место в истории «Бостона» по играм с 40+ очками

Браун вышел на чистое пятое место в истории «Бостона» по играм с 40+ очками
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Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда проиграла со счётом 131:133.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Браун в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 40 очков (17 из 26 с игры, где 3 из 4 — трёхочковые), пять подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам игры составил «-1».

Таким образом, 27-летний баскетболист вышел на чистое пятое место в истории «Бостона» по количеству встреч как минимум с 40 очками — 9. Отметим, что в пятёрку также входят Ларри Бёрд (47), Джейсон Тейтум (23), Пол Пирс (21) и Джон Хавличек (12).

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
133 : 131
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 26, Несмит - 17, Тёрнер - 16, Хилд - 15, Топпин - 13, Макконнелл - 12, Смит - 11, Нембард - 9, Халибёртон - 7, Браун - 7, Уокер, Нвора, Джонсон, Джексон, Шиппард
Бостон Селтикс: Браун - 40, Холидэй - 21, Порзингис - 19, Притчард - 14, Уайт - 13, Хорфорд - 11, Бриссетт - 6, Корнет - 5, Михайлюк - 2, Бэнтон, Стивенс, Кета
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