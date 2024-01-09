Браун вышел на чистое пятое место в истории «Бостона» по играм с 40+ очками

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда проиграла со счётом 131:133.

Браун в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 40 очков (17 из 26 с игры, где 3 из 4 — трёхочковые), пять подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам игры составил «-1».

Таким образом, 27-летний баскетболист вышел на чистое пятое место в истории «Бостона» по количеству встреч как минимум с 40 очками — 9. Отметим, что в пятёрку также входят Ларри Бёрд (47), Джейсон Тейтум (23), Пол Пирс (21) и Джон Хавличек (12).