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Чет Холмгрен повторил бомбардирское достижение Расселла Уэстбрука для новичков

Чет Холмгрен повторил бомбардирское достижение Расселла Уэстбрука для новичков
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Центровой, новичок «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 136:128.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Холмгрен в общей сложности провёл на площадке 32 минуты, набрав суммарно 31 очко (11 из 14 с игры, где 4 из 5 — трёхочковые), пять результативных передач, четыре подбора и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+1».

Таким образом, 21-летний баскетболист стал первым новичком «Оклахомы» после Расселла Уэстбрука (сезон-2008/2009), который как минимум три раза в дебютном сезоне набирал в играх 30 или более очков.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
128 : 136
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Кузма - 22, Джонс - 18, Авдия - 17, Шамет - 15, Кисперт - 11, Гэффорд - 9, Райт - 7, Кулибали - 5, Дэвис, Батлер, Гилл, Мускала, Галлинари, Оморуи
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 31, Уильямс - 21, Джо - 16, Уиггинс - 13, Гидди - 9, Дорт - 7, Уоллес - 5, Уильямс - 2, Уильямс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич
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