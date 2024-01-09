Чет Холмгрен повторил бомбардирское достижение Расселла Уэстбрука для новичков

Центровой, новичок «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 136:128.

Холмгрен в общей сложности провёл на площадке 32 минуты, набрав суммарно 31 очко (11 из 14 с игры, где 4 из 5 — трёхочковые), пять результативных передач, четыре подбора и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+1».

Таким образом, 21-летний баскетболист стал первым новичком «Оклахомы» после Расселла Уэстбрука (сезон-2008/2009), который как минимум три раза в дебютном сезоне набирал в играх 30 или более очков.