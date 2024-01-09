Джордж объяснил, почему обмен Куминги на Сиакама выгоден для «Голден Стэйт» и «Торонто»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу возможного обмена тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатана Куминги в «Торонто Рэпторс» на тяжёлого форварда Паскаля Сиакама. По мнению Джорджа, это сделка будет выигрышной для обеих сторон.

«Когда я увидел такой вариант обмена, то сразу призадумался. Это выигрышная ситуация для обеих сторон. С одной стороны, «Голден Стэйт» добавляет игрока, с которым можно будет продлить контракт. При этом Сиакам может быть опцией номер один, но он, конечно, не лучший вариант для этого.

Вторая или третья опция, где он [Паскаль Сиакам] может действительно блистать, потому что он из тех ребят, кто умеет делать всё понемногу.

Это идеально с точки зрения взаимодействия со Стефеном Карри и Клэем Томпсоном. Что касаемо Куминги, то он оказывается в команде, которая находится на стадии перестройки, но при этом у Жонатана будет возможность становиться лучше», — сказал Джордж во время своего подкаста.