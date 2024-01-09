«Это был данк века». Джеймс Уорти — о моменте Леброна против Джорджа

Бывший баскетболист, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Уорти назвал постер-данк Леброна Джеймса в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» лучшим в этом веке.

«Это был данк века», — приводит слова Уорти Clutch Points.

В начале третьей четверти лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, сделав в быстром отрыве постер-данк с нарушением на себе правил со стороны лёгкого форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 34 встречах, набирая в среднем 25,2 очка, делая 7,4 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,7, трёхочковых — 39,7.