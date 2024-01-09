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«Это был данк века». Джеймс Уорти — о моменте Леброна против Джорджа

«Это был данк века». Джеймс Уорти — о моменте Леброна против Джорджа
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Бывший баскетболист, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Уорти назвал постер-данк Леброна Джеймса в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» лучшим в этом веке.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Это был данк века», — приводит слова Уорти Clutch Points.

В начале третьей четверти лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, сделав в быстром отрыве постер-данк с нарушением на себе правил со стороны лёгкого форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 34 встречах, набирая в среднем 25,2 очка, делая 7,4 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,7, трёхочковых — 39,7.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 22, Расселл - 13, Принс - 13, Вуд - 9, Ривз - 8, Реддиш - 7, Кристи - 7, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Зубац - 22, Харден - 15, Леонард - 15, Пауэлл - 14, Уэстбрук - 7, Мэнн - 6, Тайс - 2, Бостон, Хиланд, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Пламли
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