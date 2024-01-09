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Ксавье Ратан-Мэйз: «Енисей» может бороться с любой командой Единой лиги ВТБ

Ксавье Ратан-Мэйз: «Енисей» может бороться с любой командой Единой лиги ВТБ
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Лидер «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз прокомментировал победу своей команды над УНИКСом (94:80) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Было здорово одержать такую крупную победу на глазах у наших болельщиков в игре, которую мы действительно хотели забрать.

Игра нашей команды была просто потрясающей, все были готовы играть и вносить свой вклад, насколько могли. Наши ребята потрясающие, и это была наша лучшая командная победа в сезоне. Мы знаем, что можем бороться с кем угодно, и нам хотелось по-настоящему доказать, что мы способны побеждать лучшие команды Единой лиги ВТБ.

У нас осталось пять игр и 26 дней, чтобы сделать всё возможное, чтобы войти в топ-6 и попасть в плей-офф. Сейчас это наша единственная цель, и мы будем становиться лучше с каждым днём, работая над достижением этой цели», — сказал Ратан-Мэйз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

На данный момент красноярская команда занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 12 побед в 21 матче.

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