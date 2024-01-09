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Уиндхорст: Хэм не спас работу победой над «Клипперс», потому что он не был под ударом

Уиндхорст: Хэм не спас работу победой над «Клипперс», потому что он не был под ударом
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм не будет уволен в ближайшее время, несмотря на неудачные результаты команды.

«Дарвин Хэм не уволен. Хэм не спас работу победой над «Клипперс», потому что он не был под ударом. За последние несколько дней появилось несколько историй о недовольстве игроков или агентов главным тренером. И я согласен, что в истории НБА есть много примеров, когда недовольство игроков главным тренером приводило к его замене.

Но в данном случае организация — по крайней мере, на данный момент — полностью поддерживает Дарвина Хэма. И я не думаю, что игроки, которые недовольны Дарвином Хэмом, могут повлиять на ситуацию», — приводит слова Уиндхорста Bleacher Report.

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