Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кристиан Вуд рассказал, как Дарвин Хэм реагирует на критику в свой адрес

Кристиан Вуд рассказал, как Дарвин Хэм реагирует на критику в свой адрес
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд рассказал о том, что главный тренер команды Дарвин Хэм не обращает внимания на критику в свой адрес со стороны общественности.

«Я не думаю, что он обращает на это внимание. Лос-Анджелес — это номер один в рынке НБА… Торговые переговоры, увольнения — всё это будет сопутствовать команде на протяжении всей истории», — приводит слова Вуда Clutch Points.

Напомним, 28-летний Вуд выступал за такие команды, как «Финикс Санз», «Шарлотт Хорнетс», «Милуоки Бакс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Детройт Пистонс», «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс».

В сезоне-2023/2024 Вуд провёл 30 матчей в регулярном чемпионате НБА, выйдя лишь раз в стартовом составе. Игрок по ходу регулярного сезона в среднем набирает семь очков и собирает 5,5 подбора.

Материалы по теме
«Лейкерс» впервые с 2020 года одержали две победы подряд над «Клипперс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android