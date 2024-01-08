Кристиан Вуд рассказал, как Дарвин Хэм реагирует на критику в свой адрес

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд рассказал о том, что главный тренер команды Дарвин Хэм не обращает внимания на критику в свой адрес со стороны общественности.

«Я не думаю, что он обращает на это внимание. Лос-Анджелес — это номер один в рынке НБА… Торговые переговоры, увольнения — всё это будет сопутствовать команде на протяжении всей истории», — приводит слова Вуда Clutch Points.

Напомним, 28-летний Вуд выступал за такие команды, как «Финикс Санз», «Шарлотт Хорнетс», «Милуоки Бакс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Детройт Пистонс», «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс».

В сезоне-2023/2024 Вуд провёл 30 матчей в регулярном чемпионате НБА, выйдя лишь раз в стартовом составе. Игрок по ходу регулярного сезона в среднем набирает семь очков и собирает 5,5 подбора.