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«Джаз» потроллила Адетокунбо после победы над его командой

«Джаз» потроллила Адетокунбо после победы над его командой
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«Юта Джаз» опубликовала новый пост в социальных сетях после победы в матче с «Милуоки Бакс» (132:116).

Команда опубликовала видео со своим менеджером по экипировке. Ранее форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо сказал о том, что все в его команде должны становиться лучше, начиная с экипировщика.

Примечательно, что это поражение стало четвёртым по счёту для «Милуоки» в последних пяти встречах. Ранее «Бакс» уступили «Хьюстон Рокетс» со счётом 108:121 и дважды «Индиане Пэйсерс» — 130:142 и 113:122 соответственно.

Отметим, что самым результативным игроком «оленей» сегодня стал как раз Яннис Адетокунбо. На его счету 25 очков, 11 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» греческого баскетболиста по итогам матча составил «-14».

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