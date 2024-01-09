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Дюрант: был зол на ситуацию с Харденом, но отношусь к нему как к брату

Дюрант: был зол на ситуацию с Харденом, но отношусь к нему как к брату
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Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу Джеймса Хардена, вместе с которым они недавно выступали за «Бруклин Нетс».

«Несомненно, я был зол на эту ситуацию. Я уверен, что он был зол из-за того, что ему снова пришлось менять местами команды. Когда дым рассеивается, ты понимаешь, что это тот, с кем ты пришёл в лигу, к кому ты относишься как к брату. Я хочу, чтобы в будущем для него и его семьи было только лучшее», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Стоит отметить, что баскетболисты также выступали за «Оклахома-Сити Тандер».

В нынешнем сезоне НБА Дюрант на данный момент принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирает 29,6 очка, совершает 6,4 подбора и отдаёт 5,9 передачи.

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