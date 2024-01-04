Бил получит $ 160 млн в ближайшие три года. Оправдан ли риск «Финикса»?

Травмы одолевают Брэдли Била с самого начала сезона. До своего возвращения в конце декабря он смог провести лишь шесть матчей в сезоне. Сейчас он сумел выступить в четырёх матчах подряд и выглядел довольно неплохо, команда смогла выиграть три встречи за отрезок, но самой организации «Финикс Санз» есть о чём переживать.

Смена владельца в команде из Аризоны сулила радикальные перемены. Мэтью Ишбия решил сразу заявить о себе и выменял Кевина Дюранта в феврале минувшего года. Дуэт именитого форварда с Девином Букером смотрелся перспективно, именно «Финиксу» удалось взять две победы в серии с «Денвер Наггетс», что не удалось более ни одной другой команде во время плей-офф. Очевидно было то, что состав требует усиления, не хватало глубины. Но вместо того, чтобы окружить Букера и Дюранта проверенными ролевиками, Ишбия решился ещё на одну рискованную сделку и выменял Брэдли Била. Ход в стиле 2010-х годов, попытка создать «Большое трио».

Многие бизнесмены, когда приобретают спортивные команды, начинают сразу громко заявлять о себе. В этом кроется не только желание резко изменить ситуацию внутри франшизы, но и построить себе имидж серьёзного игрока на рынке, получить уважение со стороны владельцев других команд и привести собственных фанатов в восторг от перемен. Тем не менее подобные радикальные шаги нередко оказываются катастрофой в спортивном плане.

Мэтью Ишбия Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Финикс» занимает девятое место в Западной конференции, одержав 18 побед и потерпев 16 поражений. Главной причиной являются травмы лидеров, которые даже не имеют нормальной возможности сыграться с друг другом. В итоге из тройки звёзд в большинстве матчей выступают, если повезёт, двое, а порой только кто-то один из них.

Нельзя забывать и о том, как такие громкие сделки могут сказываться на долгосрочном будущем организации. И тут хочется сосредоточиться уже конкретно на ситуации с Брэдли Билом. Нужно признать, что травмы являются серьёзной проблемой для него уже много лет. Давайте посмотрим на количество игр, в которых он смог принять участие в каждом из последних пяти его сезонов.

Сезон-2019/2020 — 57 игр.

Сезон-2020/2021 — 60 игр.

Сезон-2021/2022 — 40 игр.

Сезон-2022/2023 — 50 игр.

Сезон-2023/2024 — 10 игр из 34 возможных.

Нужно понимать, что в каждом из вышеперечисленных сезонов Брэдли уже получал зарплату не менее $ 25 млн. В прошлом сезоне после подписания нового контракта он стал получать уже $ 43 млн. Бил воспользовался правилами НБА, где игрокам, остающимся в одной организации на многие года, полагаются на порядок куда бо́льшие контракты, чем тем, кто часто меняет команды. А давайте посмотрим, что у него по контракту осталось?

Сезон-2023/2024 — $ 46 млн.

Сезон-2024/2025 — $ 50 млн.

Сезон-2025/2026 — $ 53 млн.

Сезон-2026/2027 — $ 57 млн (опция игрока).

Брэдли Бил Фото: Chris Coduto/Getty Images

С учётом всего травматизма Била и вообще того, что он ещё не доказал, что может быть одной из главных опций чемпионской команды, с уверенностью можно сказать, что ситуация с ним пугает. Если же ещё кто-то не сильно напуган, то есть один фактор, который делает всю ситуацию с Брэдли в «Финиксе» совсем уж рискованной. А это то, что у атакующего защитника есть право вето на любые обмены, которые организуют «Санз» с его участием. Таким образом, он натурально может держать в заложниках всю франшизу, которой ничего не остаётся, кроме как продолжать верить в игрока.

Верим ли мы в него? Брэдли 30 лет, что, в принципе, вообще не возраст для нынешней НБА вместе с современными возможностями по уходу за телом. Тем не менее нужно понимать, что «Большие трио» добивались чемпионств только тогда, когда были окружены достойными, опытными ролевиками. На данный момент этого даже близко нет в команде, на что уже начинает жаловаться Кевин Дюрант. Но за счёт чего набирать глубину состава, учитывая то, как контракты звёздной тройки не оставляют места в платёжной ведомости? На ветеранах с минимальными контрактами и игроках, которые находятся на грани пропасти своей карьеры в НБА, далеко не уедешь.

А работают ли вообще всё ещё тройки звёзд в нынешней НБА? Разве «Бруклин» не должен был стать прощальной историей для всей этой затеи, которая заражала умы руководителей и болельщиков с конца 2000-х годов? Наверное, чтобы судить об этом, не так много времени прошло. У «Финикса» есть сценарий, при котором всё может сработать, но для этого должны сойтись несколько факторов одновременно. Звёзды должны травмироваться меньше и иметь возможность чаще играть вместе. Ну уж точно они должны быть все здоровы к началу плей-офф, на нынешнем Западе будет мясорубка с первого же раунда. Помимо этого, руководители должны показать чудеса изобретательности, чтобы при ограниченных условиях создать костяк из хотя бы восьми достойных игроков под плей-офф. Сейчас их от силы пять-шесть, давайте будем откровенны. Ещё и не забываем про фактор Фрэнка Вогеля, в чьих способностях до сих пор многие сомневаются.

Станет ли «Финикс» новым «Бруклином»? Схожие черты есть, но давайте пока что дадим этому шанс.