«Виртус» поднялся на второе место в рейтинге силы Евролиги, «Фенербахче» — на четвёртое

Издание BasketNews опубликовало обновлённый рейтинг силы команд Евролиги. Рейтинг составлен на основании голосования среди обозревателей BasketNews, где сильнейшая команда получала 18 баллов, слабейшая — один.
На первом месте, как и в предыдущей версии рейтинга, располагается действующий чемпион и лидер текущего сезона мадридский «Реал». Отметим, что итальянский «Виртус» поднялся с четвёртой строчки на вторую, а турецкий «Фенербахче» совершил скачок с восьмого места на четвёртое.
Рейтинг силы команды Евролиги сезона-2023/2024 по версии BasketNews (топ-10):
1. «Реал» Мадрид (1 — позиция в предыдущей версии рейтинга).
2. «Виртус» (4).
3. «Барселона» (2).
4. «Фенербахче» (8).
5. «Панатинаикос» (6).
6. «Монако» (3).
7. «Олимпиакос» (7).
8. «Партизан» (12).
9. «Маккаби» (5).
10. «Баскония» (9).