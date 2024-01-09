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Секулич рассказал, за счёт чего «Локо» перевернул матч с «Автодором»

Секулич рассказал, за счёт чего «Локо» перевернул матч с «Автодором»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда одержала победу над «Автодором» (98:88).

«Мы выходили на матч, зная, что «Автодор» набрал хороший ход. Они одержали три победы подряд, а Малик Ньюмэн, который вернулся в команду после паузы, добавил команде качества. Наш план был защищаться командно. И, к счастью, в самый нужный момент мы нашли нужную игру и остановили соперника. В результате их игроки потеряли уверенность и перестали попадать броски, которые в первой половине у них залетали», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарского клуба.

Для «Локомотива-Кубань» эта победа стала 15-й в 21 матче текущего сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Автодора» девять побед и 12 поражений.

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