Разыгрывающий «Панатинаикоса» Вильдоса перенёс операцию и может пропустить месяц

Пресс-служба «Панатинаикоса» сообщила, что аргентинский разыгрывающий Лука Вильдоса прошёл процедуру артроскопии колена после травмы, полученной в матче чемпионата Греции с «Перистери» (90:75).

Сообщается, что игрок успешно перенёс операцию левого колена во вторник утром. Сроки восстановления игрока не раскрываются, но обычно в таких случаях восстановление занимает около одного месяца.

Для тренерского штаба отсутствие Вильдосы должно стать проблемой, потому что аргентинец, присоединившийся к клубу прошлым летом, набрал форму и в своём последнем матче с «Валенсией» (82:81) в рамках Евролиги продемонстрировал своё лучшее выступление в футболке афинского клуба, набрав 19 очков и став самым результативным в своей команде.

В 18 матчах текущего сезона Евролиги Вильдоса в среднем набирал 6,8 очка, 1,7 передачи и 1,7 подбора.

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