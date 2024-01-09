Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» уверенно обыграл «Баварию» в выездном матче Евролиги

«Реал» уверенно обыграл «Баварию» в выездном матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 9 января, состоялся матч 29-го тура Евролиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Игра проходила в Мюнхене и завершилась победой «Реала» со счётом 130:126.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Гости действовали удачнее на протяжении всего матча, выиграли все четыре игровых отрезка и добились закономерной победы.

Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Реала» Венсан Пуарье, который принёс в копилку своей команды 18 очков и три подбора.

Мадридский «Реал» одержал 18 побед в 20 матчах текущего сезона Евролиги и возглавляет таблицу. «Бавария»выиграла восемь матчей в нынешнем сезоне и потерпела 12 поражений. Мюнхенский клуб занимает 14-е место в таблице регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
71 : 92
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Обст, Ибака, Brankovic, Букер
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Алосен, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса

Смотрите баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Материалы по теме
«Виртус» поднялся на второе место в рейтинге силы Евролиги, «Фенербахче» — на четвёртое
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android