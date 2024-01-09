«Реал» уверенно обыграл «Баварию» в выездном матче Евролиги

Сегодня, 9 января, состоялся матч 29-го тура Евролиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Игра проходила в Мюнхене и завершилась победой «Реала» со счётом 130:126.

Гости действовали удачнее на протяжении всего матча, выиграли все четыре игровых отрезка и добились закономерной победы.

Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Реала» Венсан Пуарье, который принёс в копилку своей команды 18 очков и три подбора.

Мадридский «Реал» одержал 18 побед в 20 матчах текущего сезона Евролиги и возглавляет таблицу. «Бавария»выиграла восемь матчей в нынешнем сезоне и потерпела 12 поражений. Мюнхенский клуб занимает 14-е место в таблице регулярного чемпионата Евролиги.

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