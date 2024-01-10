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Коби Брайант и Тайгер Вудс в числе первых войдут в Зал славы округа Ориндж в Калифорнии

Коби Брайант и Тайгер Вудс в числе первых войдут в Зал славы округа Ориндж в Калифорнии
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Стали известны первые члены недавно созданного Зала славы округа Ориндж штата Калифорния (США), сообщает TMZ.

По информации источника, первыми в новый Зал славы войдут легендарный баскетболист Коби Брайант, прославленный гольфист Тайгер Вудс, певица Гвен Стефани, художник-мультипликатор Уолт Дисней, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Луганис, олимпийская чемпионка по плаванию Аманда Бирд и ещё несколько менее известных широкому кругу лиц.

На попадание в Зал славы округа Ориндж претендуют люди, имеющие непосредственную связь с этим местом, а также добившиеся значимых результатов в своих сферах деятельности.

Церемония введения в Зал славы пройдёт в ближайшую пятницу в здании администрации округа.

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