Коби Брайант и Тайгер Вудс в числе первых войдут в Зал славы округа Ориндж в Калифорнии

Стали известны первые члены недавно созданного Зала славы округа Ориндж штата Калифорния (США), сообщает TMZ.
По информации источника, первыми в новый Зал славы войдут легендарный баскетболист Коби Брайант, прославленный гольфист Тайгер Вудс, певица Гвен Стефани, художник-мультипликатор Уолт Дисней, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Луганис, олимпийская чемпионка по плаванию Аманда Бирд и ещё несколько менее известных широкому кругу лиц.
На попадание в Зал славы округа Ориндж претендуют люди, имеющие непосредственную связь с этим местом, а также добившиеся значимых результатов в своих сферах деятельности.
Церемония введения в Зал славы пройдёт в ближайшую пятницу в здании администрации округа.