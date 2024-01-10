Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карл-Энтони Таунс мощно поставил сверху с сопротивлением Морица Вагнера

Карл-Энтони Таунс мощно поставил сверху с сопротивлением Морица Вагнера
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 113:92.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине второй четверти Таунс получил передачу от разыгрывающего Майка Конли, а после вошёл в зону соперника и мощно поставил сверху с сопротивлением тяжёлого форварда «Орландо» Морица Вагнера. По итогам эпизода «Миннесота» начала лидировать с разницей 15 очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таунс в общей сложности провёл на площадке 34 минуты, набрав суммарно 28 очков (11 из 19 с игры, где 5 из 5 — трёхочковые), шесть подборов, пять результативных передач и три перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+28».

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Орландо Мэджик: Вагнер - 21, Саггс - 20, Банкеро - 18, Куин - 11, Хьюстан - 8, Фульц - 4, Блэк - 3, Океке - 3, Битадзе - 2, Энтони - 2
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Гобер - 21, Макдэниелс - 15, Рид - 13, Андерсон - 11, Конли - 11, Эдвардс - 6, Маклафлин - 4, Милтон - 4, Мур, Александер-Уолкер, Браун
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android