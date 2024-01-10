Карл-Энтони Таунс мощно поставил сверху с сопротивлением Морица Вагнера

Центровой, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 113:92.

В середине второй четверти Таунс получил передачу от разыгрывающего Майка Конли, а после вошёл в зону соперника и мощно поставил сверху с сопротивлением тяжёлого форварда «Орландо» Морица Вагнера. По итогам эпизода «Миннесота» начала лидировать с разницей 15 очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таунс в общей сложности провёл на площадке 34 минуты, набрав суммарно 28 очков (11 из 19 с игры, где 5 из 5 — трёхочковые), шесть подборов, пять результативных передач и три перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+28».