«Нью-Йорк» одержал пятую победу подряд после приобретения О Джи Ануноби

Сегодня, 10 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 112:84 в пользу «Нью-Йорка».

Примечательно, что эта победа стала пятой подряд для нью-йоркского коллектива после того, как «Никс» выменяли лёгкого форвард О Джи Ануноби у «Торонто Рэпторс» в конце прошлого года. По итогам той сделки «Нью-Йорк Никс» покинули Ар Джей Барретт и Иммануэль Куикли.

Ануноби, в свою очередь, во встрече с «Портлендом» провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 23 очка (9 из 12 с игр, где 4 из 6 — трёхочковые), четыре подбора, один блок-шот и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам матча составил «+26».