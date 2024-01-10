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«Нью-Йорк» одержал пятую победу подряд после приобретения О Джи Ануноби

«Нью-Йорк» одержал пятую победу подряд после приобретения О Джи Ануноби
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Сегодня, 10 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 112:84 в пользу «Нью-Йорка».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что эта победа стала пятой подряд для нью-йоркского коллектива после того, как «Никс» выменяли лёгкого форвард О Джи Ануноби у «Торонто Рэпторс» в конце прошлого года. По итогам той сделки «Нью-Йорк Никс» покинули Ар Джей Барретт и Иммануэль Куикли.

Ануноби, в свою очередь, во встрече с «Портлендом» провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 23 очка (9 из 12 с игр, где 4 из 6 — трёхочковые), четыре подбора, один блок-шот и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам матча составил «+26».

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 84
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 23, Рэндл - 20, Гримс - 17, Макбрайд - 16, Дивинченцо - 13, Брансон - 12, Хартенштайн - 5, Харт - 2, Флинн - 2, Ачиува - 2, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 21, Саймонс - 12, Мюррэй - 9, Шарп - 9, Хендерсон - 8, Рит - 7, Камара - 5, Баджи - 4, Рупер - 4, Минайя - 3, Брогдон - 2, Тибулл
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